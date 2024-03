Boca, finalmente Cavani! Il Matador si sblocca con una super tripletta VIDEO

Non segnava da gennaio dal suo ritorno alma Edinson Cavani si è finalmente sbloccato e l'ha fatto a modo suo con una splendida tripletta davanti ai suoi tifosi tifosi alla Bombonera. Non uno, non due, ma ben tre gol che sono risultati decisivi nella vittoria per 3-2 in rimonta contro il Belgrano.L'ex Napoli, PSG e Manchester United si è liberato da un peso e l'ha fatto non in maniera banale, anzi. Un trittico di gol, il primo su rigore, il terzo in tap in e, soprattutto,(è servito il var per confermarlo)