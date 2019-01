Secondo Sky Sport, il neo-direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso è stato protagonista oggi di una serie di incontri a Milano. In primis col Cagliari per il centrocampista classe '94 Nahitan Nandez, valutato 21 milioni di euro, per il quale va trovato un accordo per quanto concerne il metodo di pagamento; poi è andato in scena un nuovo appuntamento con l'Atalanta per parlare del difensore classe '90 José Luis Palomino, che i nerazzurri continuano a considerare incedibile.