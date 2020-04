Javier Beraldi, ex candidato alla presidenza del Boca Juniors, ha parlato così alla stampa argentina del mercato degli xeneizes: "Se si vuole vincere la Copa Libertadores, bisogna rinnovare il contratto ad Andrada e acquistare giocatori come Cavani, Guerrero e Dani Alves". In particolare, l'ex Juve è sotto contratto fino al 2022 col San Paolo ma è sempre attratto dall'idea di nuove esperienze prima di concludere la propria carriera.