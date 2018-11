Quando si giocherà la finale di ritorno tra River Plate e Boca Juniors? La risposta dovrebbe arrivare martedì alle 14 ora italiana, quando è in programma nelle sede della Conmebol un vertice con i due club.. Ci sarà una riunione con i presidenti di Boca Juniors e River Plate per provare a stabilire una data, che potrebbe essere il prossimo 8 dicembre. Difficilmente si giocherà prima, perché tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2018 Buenos Aires ospiterà il Vertice del G20, in programma a Costa Salguero, un centro congressi situato nel quartiere Palermo di Buenos Aires, sulle rive del Rio de la Plata. Non è da escludere che possa disputarsi in campo neutro. Non ci sarà nessuna squalifica e nessun k.o. a tavolino per il River Plate.Nuovo capitolo di questa infinita finale di Copa Libertadores tra. Gli Xeneizes, vittime della follia ultras del, hanno pubblicato un comunicato ufficiale riguardo la partita di questa sera, programmata per le 21: “Il Boca ha fatto una richiesta ufficiale per chiedere che la finale di Copa Libertadores venga disputata in condizioni di parità”.- “Nel pomeriggio di ieri il Boca ha chiesto di posticipare la partita a causa degli incidenti ed è stato stabilito come priorità che potesse essere giocato a parità di condizioni. Dopo gli atti di violenza di ieri, dopo aver rivelato l’entità e le gravità di questi e le conseguenze che hanno generato,, così come l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 18”. L'articolo 18 del regolamento della Conmebol prevede il ko a tavolino della squadra di casa, che non ha garantito le condizioni necessarie per lo svolgimento regolare della gara. Si attende la comunicazione della federazione argentina.