Il Boca Juniors ha diramato la lista dei convocati per la prima partita della Superliga Argentina, che si giocherà domani, alla Bombonera, contro l'Huracan. Tra i 20 scelti dall'allenatore Alfaro non c'è Daniele De Rossi, arrivato giovedì a Buenos Aires (il debutto è previsto per la prossima settimana contro il Patronato), e non c'è neanche Benedetto, a un passo dalla cessione al Marsiglia, Nandez, vicino al Cagliari, e Pavon, prossimo alla MLS.