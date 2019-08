Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, Daniele De Rossi ha parlato della scelta di giocare in Argentina: "Perchè no? È un club grande, che vuole vincere e fare le cose fatte bene. Mi ha mosso la passione per questo club, oltre alla motivazione per giocare a calcio a livelli seri. Qui giocherò a livelli seri, come piace a me".