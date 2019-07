Slitta la partenza di Daniele De Rossi per Buenos Aires. L'ex centrocampista della Roma doveva partire in serata per l'Argentina, pronto a iniziare la sua nuova avventura con il Boca Juniors, ma, come riporta IlRomanista, il viaggio è stato rimandato a mercoledì. DDR, pronto a firmare un contratto fino a fine stagione con gli Xeneizes, partirà il 24 luglio, nel giorno del suo compleanno, con un volo Alitalia fissato per le 21.45, atterraggio all'aeroporto di Ezeiza previsto per le 6.50 del giovedì.



Il motivo? Il Boca Juniors è in Brasile per preparare gli ottavi di finale d'andata di Copa Libertadores, in programma il 24, e ad accoglierlo non ci sarebbero né i membri della dirigenza né quelli della squadra. Tutto rimandato di qualche giorno quindi, con De Rossi pronto a regalarsi il Boca nel giorno del suo compleanno.