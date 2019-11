Daniele De Rossi torna dopo quasi tre mesi d'assenza e il ritorno è bagnato dalla vittoria, con il Boca Juniors batte 2-0 l'Union Santa Fe. Al termine dell'incontro, il centrocampista italiano ha parlato a TNT Sports del proprio futuro: "Ho un contratto firmato, ho sempre detto di voler rimanere un anno e ancora la stagione non è finita. Ogni giorno è quello giusto per prendere le decisioni. Mi faccio tante domande, e credo siano sintomo di intelligenza. Voglio vedere come sto fisicamente. Ora mi sembra di stare molto bene, un mese fa molto male. Se sto bene, adoro questo posto. Adoro giocare in questo campo, con questi compagni di squadra. Non sto pensando di andare in nessun altro posto, in un'altra squadra. Ringrazierò per sempre le persone che mi hanno portato qui: il presidente e Burdisso. Mi godo questa opportunità ogni giorno di più. Adoro indossare questa maglietta e voglio giocare ancora un po'".