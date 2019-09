Problema di natura fisica per Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma, da questa stagione al Boca Juniors, si è infatti fermato per un fastidio muscolare. Nelle prossime ore gli esami del caso valuteranno l'effettiva entità del danno. A rischio il Superclasico con il River Plate in Copa Libertadores: mercoledì 2 ottobre c'è la semifinale d'andata, il tempo quindi non è tanto.



De Rossi, come riferito dai media argentini, si è fermato in allenamento. La sensazione, riportata dall'Argentina, è che sia solo un affaticamento, ma la situazione dell'ex giallorosso verrà monitorato ora dopo ora.