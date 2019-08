Carlos Izquierdoz, difensore del Boca Juniors, parla a ESPN di Daniele De Rossi: “Lui è un genio, si vede che è venuto con tanta voglia di far parte di questo mondo, di portare il suo contributo anche perché sta cercando di farsi capire e di imparare lo spagnolo. Dentro il campo si vede la sua esperienza, si fa dare la palla e la restituisce a un tocco. È sempre ben posizionato, quando è di spalle cerca una buona circolazione palla, quando invece sta di fronte va in verticale cercando di penetrare le linee avversarie. È sempre di supporto e molto aggressivo nel marcare l’avversario, un giocatore molto interessante. Lo conoscevamo per quanto visto nella Roma, ma averlo come compagno è una piacevole sorpresa".