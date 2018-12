Dopo la finale di Copa Libertadores persa contro i rivali del River Plate, è tempo di rivoluzione in casa Boca Juniors. Tra i principali imputati c'è l'attuale allenatore, Barros Schelotto. Come riportato da As, in un sondaggio fatto in Sud America su chi potrebbe essere il nuovo tecnico degli Xeneizes la stragrande maggioranza ha votato per Diego Armando Maradona.



Per il momento è solo una suggestione, con il Pibe de Oro che attualmente allena i Dorados de Sinaloa, club di seconda divisione messicana. Ma qualora dovesse arrivare la chiamata del Boca Juniors, non esiterebbe un secondo prima di accettare la proposta, come ha più volte ribadito.