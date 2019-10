Dopo l'eliminazione contro gli odiati cugini del River Plate, in casa Boca Juniors si pensa ad una clamorosa rivoluzione sulla panchina. ​Gustavo Alfaro sa bene di essere arrivato al tramonto della sua esperienza con gli ​xeneize e, stando a quando riportano dall'Argentina, la società sta già cercando dei validi sostituti da presentare sulla panchina della Bombonera. I nomi che circolano sono piuttosto pesanti: il primo in lizza è l'ex ct di Cile e Argentina, Jorge Sampaoli. Ma anche le altre due opzioni sono suggestioni molto interessanti: ​Gabriel Heinze (ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Roma e attualmente tecnico del Velez) e ​Martín Palermo (leggenda del Boca).