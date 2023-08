Prima giornata di campionato e primo gol con il Boca Juniors per Edinson Cavani, che nella notte ha messo la firma nel 3-1 contro il Platense (solo mezz'ora finale per Pellegrino, in trattativa con il Milan). Il Matador ha segnato il raddoppio di testa a inizio secondo tempo su cross preciso di Zeballos, che alla mezz'ora del primo tempo aveva sbloccato la partita. Nel recupero il terzo gol di Medina.