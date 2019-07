Daniele De Rossi, centrocampista ex Roma a un passo dal trasferimento al Boca Juniors, non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia del club argentino. Queste le sue parole in una lunga intervista, rilasciata nell'aprile del 2017, alla rivista Undici: "Avrei desiderato giocare al Boca, a 20, 30 o 35 anni. E' uno dei miei desideri e lo è sempre stato. Mi piacerebbe essere in campo in un match contro il River alla Bombonera. Quando vedo quello stadio, mi leva la vita. Ma non ho mai detto di voler chiudere la carriera lì". Il sogno è pronto a diventare realtà.