Finisce 1-1 il Superclasico Boca Juniors-River. Alla Bombonera partono forte i padroni di casa, con gol di Villa dal dischetto, nella ripresa si accendono gli animi: prima il pari di Pallevicino, arrivato dal Deportivo Cali, poi due espulsi, uno per parte (Zambrano per gli Xeneizes e Casco per i Millonarios), e un punto a testa.