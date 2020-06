Due ex Juve e un ex Inter per il Boca Juniors che verrà. Juan Roman Riquelme sta costruendo la squadra del futuro e, come scrivono in Argentina, punto a Mauricio Isla, in scadenza con il Fenerbahce e visto in italia sia con la Vecchia Signora che con l’Udinese, Arturo Vidal, ex Juve e ora sogno dell’Inter, e Gary Medel, centrocampista ora al Bologna ed ex Inter.