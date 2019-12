Il Boca Juniors ha ufficializzato la nomina di Miguel Angel Russo come nuovo direttore tecnico. Già alla guida degli Xeneizes nel 2007 - anno in cui conquistò la sesta Copa Libertadores del club argentino - Russo è reduce dall'esperienza in Perù all'Alianza Lima ed è stato scelto espressamente dal nuovo dirigente Juan Roman Riquelme.