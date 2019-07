¿¿¿QUÉ HACÉS, HORACIO???



En @EstudioFutbol, a @HoracioPagani le mostraron una foto de Daniele de Rossi, se puso en cuero y demostró que ESTÁ IGUAL. pic.twitter.com/bcVaO2aSvY — TyC Sports (@TyCSports) July 22, 2019

Siparietto in, dove tutti stanno aspettando Danieleal. C'è chi, tra gli addetti ai lavori, non è convinto dell'arrivo dell'ex capitano della Roma a, come Horacio, giornalista argentino, che, dopo aver visto la foto di De Rossi che si prepara per la nuova esperienza, ha criticato il fisico del classe '83, paragonandosi a lui e togliendosi la maglietta in diretta. "N​on mi sembra abbia un fisico straordinario. Sono in forma come lui".