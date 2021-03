L’attaccante del Boca Juniors, Ramón Ábila, per tutti Wanchope, secondo il quotidiano argentino Olé, è vicinissimo ad approdare in MLS. Firmerà infatti con il Minnesota United, in prestito con diritto di riscatto.



Ábila andrà via da Buenos Aires dopo aver segnato 36 gol in 83 partite. Era stato uno dei protagonisti della cavalcata del 2018 in Libertadores, conclusasi con la tragica sconfitta nel doppio Superclásico in finale col River. Con l’arrivo di Russo sulla panchina xeneize aveva però perso il posto da titolare. Libererà quindi un posto in attacco che potrebbe essere riempito da Cavani.