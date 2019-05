Oggi De Rossi saluterà la sua Roma e i suoi tifosi. Ma è ancora presto per appendere le scarpe al chiodo, nuove avventure lo aspettano, in Italia o all'estero. In Argentina, in maniera particolare, ci stanno provando. Queste le parole di Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors, club di cui è grande tifoso DDR: "So che Daniele sta parlando con Burdisso. Dipende da lui, ma se vuole fare un anno al Boca le porte sono aperte" le parole riportate da la Gazzetta dello Sport.



Ulteriore attestato di stima degli Xeneizes per il numero 16 giallorosso, quindi, corteggiato dagli argentini e in prima persona dal suo ex compagno, quel Nicolas Burdisso ora direttore sportivo del'Azul y Oro. Il Boca ci prova e aspetta, perché prima De Rossi deve salutare il suo popolo.