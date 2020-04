Come terzino destro contribuì, tra ile il, al periodo di gloria della, portandola dallaalle soglie della serieVide sfumare il suo sogno, quando la squadra di, perse all’ ultima giornata (1934 ) contro il4 a 2. Michele, gloria comasca, difensore votato all’attacco in tempi non sospetti, divenne invece,. Il padre fu licenziato a causa di simpatie socialiste, lui, Michele, si divideva tra(faceva l’operaio idraulico) per portare a casa i soldi. Sul campo, era come nella vita,, agile e mazzolatore. Il Commissario tecnico della NazionalePozzo lo notò e lo convocò, ma qualcosa negli allenamenti, non quadrò: poca disciplina, troppe intemperanze.Spesso mollava l’uomo per partire sulla fascia con progressione impressionante, ma(una specie did’altri tempi ) e aIncline a scappare sulla fascia,, fuggendo da un centro di deportati, e si dette alla lotta clandestina contro i nazifascisti. Il destino gli avrebbe riservato un appuntamento cruciale.(alias) intercettò, il, una colonna motorizzata tedesca in ritirata: ne permise il passaggio, a patto che fossero consegnati i fascisti al seguito. Fra questi, a, furono riconosciutiSecondo una versione, ad uccidere ile l’amante fu Walterdetto “Valerio”. In seguito ad alcune testimonianze, a un riesame della necroscopia - effettuata nel 1945 sul cadavere di Mussolini - a vari studi computerizzati su foto, riprese cinematografiche e cartelle cliniche, il Professore Baima Bollone, ordinario di medicina legale nell’Università di Torino,. Secondo un testimone, infatti, i colpi del Thompson di Audisio non risultarono letali., ligio alle consegne, avvalorò la tesi ufficiale del CLNAI (Comitato Liberazione Alta Italia),. Assolto nel 1947, tornò a lavorare in una fabbrica del comasco in cui divenne rappresentante sindacale. Licenziato dall’azienda, nel 1954 a seguito delle lotte operaie, diventò lavoratore autonomo, tornando al suo primo lavoro d’idraulico. Ogni tanto compariva al Sinigaglia. Dopo aver visto giocare Tardelli terzino sinistro, a metà degli anni’70, lui, di poche parole, disse:Prima di morire, nel 1995, fu ampiamente accontentato.