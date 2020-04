La musica dà speranza. Lo fa ormai da giorni, provando ad alleviare le nostre preoccupazioni in questo tremendo periodo per il Paese e per l'intera umanità. Lo farà anche nel giorno di Pasqua, con uno speciale concerto di Andrea Bocelli, intitolato appunto "Music for Hope". Il tenore toscano si esibisce nel Duomo di Milano, accompagnato dall'organista titolare della cattedrale milanese, Emanuele Vianelli. Lo speciale evento, organizzato dal Comune di Milano, inizia alle ore 19 e ovviamente si svolge senza pubblico. Viene trasmesso in tutto il mondo sul canale Youtube ufficiale del cantante.







Lo stesso artista (tifoso dell'Inter) ha anticipato alcuni dei brani che esegue: l'Ave Maria di Bach/Gounod, il Sancta Maria di Mascagni, il Domine Deus di Rossini e l'inno cristiano Amazing Grace. "La chiesa è vuota - ha affermato Bocelli - ma saremo una vastissima folla interconnessa, grazie a internet, unita da quel filo sottile che è la fede, più forte di ogni apparente distanza. Saremo congiunti da uno slancio verso la bellezza che, di per sé, anche per chi credente non è, è terapeutico e costruisce legami".

Il concerto di Bocelli è anche un'occasione in più per proseguire la raccolta fondi realizzata dalla Andrea Bocelli Foundation, in favore del Covid Hospital di Camerino di ulteriori ospedali dedicati alla cura del coronavirus.



Un'altra iniziativa benefica a tinte musicali che sta prendendo piede in questi giorni è quella nata dalla collaborazione tra Elisa e Tommaso Paradiso, tifoso della Lazio. I due hanno infatti messo a disposizione della campagna di comunicazione del Governo a sostegno della Protezione Civile il brano inedito "Andrà tutto bene", composto a quattro mani durante una serie di dirette Instagram in questi giorni di isolamento. Gli artisti rinunceranno ai proventi che deriveranno dal pezzo, in favore appunto della Protezione Civile.



Musica che fa beneficienza e musica che fa bene e che, almeno nelle produzioni in studio, non si ferma in questi giorni di lockdown. Tra gli album più interessanti usciti negli ultimi giorni si segnalano il nuovo sorprendente disco dei Pearl Jam, Gigaton, il ritorno esplosivo e nostalgico dei The Strokes, The New Abnormal, il delicato album di Laura Marling, Song For Our Daughter, e l'epico brano di Bob Dylan, dedicato all'assassinio del presidente Kennedy, Murder Most Foul, pezzone da 17 minuti, che lo ha portato per la prima volta al primo posto nella classifica della rivista statunitense Billboard.