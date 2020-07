Andrea Bocelli ha chiesto scusa sui suoi canali social dopo le polemiche generate dal suo intervento in senato sulla gestione del coronavirus e del lockdown. In seguito a quell'intervento il tenore era stato etichettato come un negazionista della malattia generando anche numerosi interventi e diversi strali d'odio nei suoi confronti anche da parte di personaggi famosi come Fedez.



In un lungo post, pubblicato sia in italiano che in inglese, e in aggiunta anche in un video Bocelli ha però fatto totalmente marcia indietro e ha chiesto scusa: "Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito. Del resto, come sapete, la mia famiglia non è stata risparmiata dal virus: siamo stati tutti quanti contagiati e tutti abbiamo temuto il peggio; perché nessuno può conoscere l’andamento di una malattia come questa, che è ancora oggi sconosciuta".