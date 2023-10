Il Bodo Glimt non ha dimenticato la quadrupla sfida alla Roma di due anni fa in Conference. I norvegesi nel girone avevano vinto 6-1 contro la squadra di Mourinho salvo poi perdere 4-0 nel turno decisivo per il passaggio ai quarti di finale. Ieri sera i tifosi hanno ricordato quella partita con una coreografia. Prima della sfida contro il Besiktas, poi vinta 3-1,e ci sono anche quelli di Celtic, Az Alkmaar e Zalgiris. Tutti club battuti tra le mure amiche nelle ultime stagioni.