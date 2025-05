Bodo Glimt-Tottenham: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bodo Glimt-Tottenham in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

è una sfida valevole per le semifinali di ritorno di Europa League. Si parte dal 3-1 dell'andata, con la formazione allenata da Ange Postecoglou che volerà in Norvegia per difendere il parziale. Calcio d'inizio alle ore 21 all'Aspmyra Stadion.Tutte le informazioni su Bodo Glimt-Tottenham: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

: Bodo Glimt - Tottenham: giovedì 8 maggio 2025: 21:00: Sky Sport (254), NOW: Sky Go, NOWHaikin; Sjovold, Gundersen, Nielsen, Bjorkan; Fet, Hauge, Saltnes; Maatta, Hogh, Blomberg.Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Bissouma; Johnson, Richarlison, Tel.- La sfida tra Bodo Glimt e Tottenham sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (253).

Sarà inoltre possibile vedere la gara in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.- Bodo Glimt e Tottenham sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito.L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.