La gara d’andaa dei quarti di finale ditra, è a rischio rinvio. La sfida, il cui calcio d’inizio è previsto per le 18:45,Nonostante l’abitudine della popolazione locale e delle infrastrutture cittadine a far fronte a condizioni meteo proibitive,e sulla sicurezza complessiva dello svolgimento della partita.La città di Bodo si è risvegliata sotto, senza tregua. Fin dalla serata di ieri, i segnali erano chiari: le precipitazioni nevose avevano iniziato ad aumentare d’intensità, trasformandosi in una bufera che ha avvolto completamente la cittadina norvegese,, e che conta circa 50mila abitanti.Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha avuto effetti significativi anche sulla temperatura. Sebbene il termometro ufficiale segnasse zero gradi, la forte intensità del vento ha contribuito ad abbassare sensibilmente la temperatura percepita, rendendo l’atmosfera ancora più rigida e inospitale.Un punto a favore dell’ottimismo arriva dalle previsioni meteorologiche, che indicano un miglioramento nel corso della giornata. Secondo quanto riferisce La Gazzetta della Sport,. Queste condizioni potrebbero favorire lo svolgimento dell’incontro, ma allo stato attuale, entrare in campo appare alquanto complesso.La decisione susi intreccia con la disputa regolare del, in programma domenica sera alle 20:45 e valido per la 32ª giornata di Serie A. Il Corriere dello Sport, in caso di slittamento della sfida dell’Aspmyra Stadion a domani, il matchdi. Solo allora si saprà se la partita potrà essere disputata regolarmente o se si renderà necessario un rinvio.