In vista della gara di ritorno contro il Bodo in Conference League ecco le parole di Josè Mourinho in conferenza stampa"Abbiamo sbagliato tutti, non voglio dire ha sbagliato questo o l’altro. Abbiamo perso come squadra e domani vogliamo vincere come squadra. Non giocherà la stessa squadra, abbiamo sbagliato io e tutti"."Il problema siamo sempre noi, non a livello individuale. Per un giocatore che viene da una cultura calcistica, arbitrale, anche sociale diversa non è mai facile. Ha iniziato abbastanza bene, ha avuto un impatto positivo e adesso vive un momento non speciale ma è un grande giocatore. Abbiamo fiducia in lui, non c'è nessun problema. Tornerà a giocare meglio, segnerà, fiducia totale in lui"."Non parlo di arbitraggi né di Serie A".Non parlo della Serie A.Due anni di infortuni non è facile, contro la Juve si è sentito un po' la paura di un giocatore che ha sofferto tanto ed è normale e solo il tempo può aiutare a dimenticare. Fisicamente sta bene, è fortissimo. Ci sono dei dettagli dal punto di vista tattico che deve migliorare, è normale quando hai 23 anni e quando hai perso due anni della tua carriera in infermeria ci sono delle cose da imparare. E' un bravo giocatore e un professionista che lavora ogni giorno. Sono soddisfatto.Penso al problema del razzismo negli stadi... E' un campionato dove si gioca bene, le squadre hanno qualità, i giocatori e gli allenatori hanno qualità, si preoccupano non solo dei risultati ma anche giocando con ambizione e bene. In questo senso sono molto soddisfatto di essere qui con voi.