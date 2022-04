Episodio incredibile a Bodo. Dopo il 90’, infatti, Lorenzo Pellegrini ai microfoni di Sky ha denunciato un atto molto grave: “E’ spiacevole per la competizione e per il fair play. Il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri. Ha iniziato a dirgli qualcosa e dopo lo ha aggredito in maniera forte. Noi siamo venuti qui con rispetto, fatti del genere sono un insulto sia alla Roma sia alla competizione. E’ una vergogna. Sono ancora scosso per quello che è successo anche a Mancini. Non sa nemmeno lui cosa è successo, non si può giocare su campi così. Ora vogliamo eliminarli dalla coppa anche per quello che fanno fuori dal campo”.