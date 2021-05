. Ma cosa si intende con questo termine? Il termine nasce tra il 2010 e il 2011 per merito di donne oversize che postavano contenuti sui social media con l’hashtag #BodyPositivity. É stato creato soprattutto per promuovere unQuesti sono alcuni dei tanti commenti che donne e ragazze leggono sotto i loro post sui social network. Promuovere la body positivity non equivale a promuovere l’obesità, ma celebrare la diversità. Il corpo e la sua rappresentazione è diventato uno dei temi più rilevanti soprattutto nei social network., attrice, showgirl e conduttrice televisiva ha debuttato nuda in copertina di Vanity Fair dal titoloe ha lanciato un messaggio chiaro per tutte le donne che non si accettano: tutte devono affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza.suggerisce come utilizzare a nostro vantaggio le proporzioni in un’ottica di body positive. Non esistono difetti, ma solo caratteristiche che ogni donna deve imparare a valorizzare.Queste sono le parole della scrittrice, per sottolineare che vestire bene è una questione di forma e non di taglia.; è il concetto di uniformità che va rivoluzionato. La bellezza non ha nulla a che fare con il numero che vediamo sulla bilancia, ma solo con l'equilibrio delle proporzioni.Oggi si sta finalmente riflettendo sull'opportunità di guardare alla bellezza in modo più ampio e inclusivo. "Forme" è un vero e proprio manifesto, un atto di ribellione contro l'idea che le forme si debbano per forza nascondere o considerare un problema. Grazie a questo libroo che hanno uno spazio dedicato apposta per loro. Il mondo della moda sta avendo una vera e propria rivoluzione, infatti vi sono già agenzie di modelle curvy attive con sedeLa bellezza esteriore è unica. La bellezza non è questione di taglia, ma di sensibilità e femminilità.