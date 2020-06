È ancora super Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo ha realizzato una doppietta da urlo nel match di oggi contro il Verona. L'intenzione del Sassuolo è tenerlo anche nella prossima stagione e potrebbero non bastare 30 milioni per una sua cessione. Ma le pretendenti non mancano, col Napoli in prima fila e subito dietro Juve e Milan in Italia.