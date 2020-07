Numeri, corsa e gol. Un altro ancora, perché non ha la minima intenzione di fermarsi.. Segna, fa segnare, dribbla. Accende e si accende, mentre fino a un mese fa si... nascondeva, al parco vicino casa per allenarsi da solo e non violare alcuna norma. Tutto questo ha pagato, perché l'exploit dell'ex Chelseafa volare la squadra di De Zerbi e accende il mercato attorno al classe '97.- Cosa accadrà in estate? Si è parlato a lungo del, esiste un gradimento per il ragazzo ma non un dialogo avviato, ad oggi è un'operazione prioritaria nella lista del Milan.: l'esperimento Politano un anno fa ha lasciato poche tracce e portato alla cessione, Boga è un esterno puro e adattarlo al 3-5-2 significa rischiare di rovinarsi reciprocamente. Ecco perché quella strada rimane ferma, bloccata.presentata dal ds Giuntoli: 20/25 milioni oggi non bastano più, il Sassuoloche sale dopo ogni rete ma soprattutto ha promesso a De Zerbi che farà di tutto per tenerlo. Lo definisce "incedibile", è un modo per spiegare al Napoli che dovrà. Boga sa tutto ma non si distrae neanche un attimo. C'è da incantare, segnare, correre. Come piace a lui.