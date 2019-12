È uno dei talenti emergenti nel massimo campionato italiano. Jeremie Boga ha conquistato i tifosi del Sassuolo (e non) con le sue accelerazioni incredibili.



Ora è finito nel mirino di club importanti, tra cui c'è il Napoli, che affronterà proprio domenica al Mapei Stadium. In vista della prossima gara ha parlato il fratello-agente, Daniel. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete:



SASSUOLO-NAPOLI - "Jeremie è soddisfatto del suo inizio di stagione. Giocare contro il Napoli sarà importante per lui perché affrontare una big permette di confrontarsi con i migliori e capire il proprio livello. Se contro il Napoli farà il bravo? No, deve segnare".



FUTURO - "Domenica contro il Napoli, ma un giorno a Napoli? Perché no! Al momento non ci sono elementi per capire se sarà così o meno. C'è bisogno che il Napoli mostri interesse per il giocatore e soprattutto che faccia un'offerta al Sassuolo".



I CONTATTI - "L'ultima volta che ho sentito Giuntoli è stato due settimane fa. Abbiamo parlato di alcuni giocatori, tra cui Boga. Jeremie piace a Giuntoli, ma al momento non posso dire di più. Il Napoli rappresenterebbe una grande opportunità per lui, considerando anche gli addii di Mertens e Callejon. La destinazione partenopea è gradita, ma dipenderà anche dal Sassuolo".