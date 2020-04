”. Parole firmate da Cristiano, direttore sportivo del. Una vera e propria investitura per l’esterno classe ’97, protagonista assoluto negli ultimi mesi al Sassuolo, la cui situazione è in via di definizione.I neroverdi lo hanno acquistato dal Chelsea nell’estate del 2018 per 3,5 milioni di euro, un’inezia. I londinesi detengono però un diritto di riacquisto fissato a 15 milioni. Secondo quanto appreso da calciomercato.comChe a quel punto sarà di proprietà esclusiva del club emiliano.In Italia tre squadre si stanno muovendo per l’attaccante: Napoli, Inter e RomaIl club del presidente De Laurentiis è in prima fila, come evidenziato dalle parole di Giuntoli.Nessuna offerta formale, ad oggi, anche perché l’emergenza coronavirus ha bloccato tutto, anche la definizione di un budget sicuro da poter investire in estate.. Gli uomini mercato ad Appiano Gentile aspettano il sì del tecnico, che riflette sulla duttilità tattica di Boga nel suo 3-5-2, prima di pensare a un affondo. Certo,. Lo sa l’Inter, che aspetta vigile, la Roma, che pure segue il ragazzo, e il Napoli, al momento, per quanto decisa, la favorita numero uno nella corsa a Boga.