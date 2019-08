Visto in Italia con le maglie di Roma e Milan dopo le caterve di gol nelle giovanili del Barcellona, Bojan Krkic torna di moda sul mercato. Reduce da una stagione da un gol in 21 presenze in Championship con la maglia dello Stoke, lo spagnolo ha incontrato Joey Saputo a Casteldebole.



No, il Bologna non c'entra: come riporta Sky Sport, l'attaccante classe '90 ha parlato col proprietario dei rossoblù per un trasferimento al Montreal Impact, sempre di proprietà di Saputo. Le parti sono vicine.