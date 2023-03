Durante la conferenza stampa odierna in cui ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico, l'ex calciatore del Barcellona Bojan Krkic ha parlato anche di un possibile futuro ancora all'interno del mondo del pallone:



"Tornare in un altro ruolo? Il Barça per me è una famiglia, poter aiutare il club e renderlo più grande mi renderebbe molto felice. Sarebbe un orgoglio"