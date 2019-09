Bojan Krkic ha lasciato l'Europa per volare in MLS. Ora, l'ex Roma, Milan, Barcellona e Stoke City spiega le ragioni della sua nuova avventura a Sport: "Mi restava un anno di contratto allo Stoke, ma non volevo continuare. Ho avuto qualche offerta dall'Europa, ma non mi accontentavano. Non sono venuto qui per andare in pensione. Montreal è una nuova sfida personale".