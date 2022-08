In casa Juve le attenzioni della squadra sono tutte rivolte a quella che sarà la gara di lunedi contro la Sampdoria, con la squadra di Allegri che si presenterà a Marassi piuttosto decimata. Oltre agli stop di Di Maria, Pogba e Szczesny, nel pomeriggio di ieri si è aggiunto anche quello di Leonardo Bonucci, il quale ha accusato uno stiramento al flessore che potrebbe rischiare di fargli saltare la sfida contro i doriani. Ci sarà invece Dusan Vlahovic, già al comando della classifica marcatori e che freme per poter aumentare il suo bottino personale. A commentare quello che è stato l’esordio del serbo e il momento che sta vivendo la Vecchia Signora ci ha pensato l’ex bianconero Valeri, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in‘Il campionato è molto equilibrato, ci sono molti gol e tanto spettacolo. Tutte le squadre vogliono vincere e tutti se la giocano con tutti. Erano molti anni che non vedevamo un esordio così scoppiettante,. Finalmente c’è di tutto, qualità, quantità, tanti giocatori forti e la gente non vede l’ora di andare allo stadio, sono sempre tutti pieni. Quando c’è un calcio così la gente vuole godersi lo spettacolo e questa è la cosa più bella. Nella prima giornata hanno vinto tutte 8 le big e questo vuol dire che hanno tutti voglia di raggiungere gli obiettivi’.‘E’ vero che ci sono molti infortuni, ma ora andare a toccare dei punti senza essere all’interno non è facile.ad esempio. Noi non sappiamo che tipo di lavoro hanno svolto negli anni precedenti, io penso che mister Allegri e il suo staff siano solo sfortunati, neanche loro si immaginavano che sarebbero capitati così tanti episodi sfortunati. Bisogna essere positivi, pensare positivi e dare il tempo ai giocatori di poter tornare,’. CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM