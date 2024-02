Bojinov scettico su Beltran: 'Massimo rispetto. Ma da Firenze sono passati Batistuta, Toni e Vlahovic'

Valeri Bojinov è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato della sfida vinta dal Lecce contro la Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra costruita molto bene. I tifosi si aspettavano colpi importanti dal mercato, nei giorni scorsi è comunque arrivato un ottimo giocatore come Belotti. I viola se avessero vinto avrebbero rubato qualcosa ma è una squadra che lotta e che rischia sempre. Italiano gioca un calcio molto moderno, tanto diverso rispetto a quando giocavo io. Non si giocava mai dal basso ai miei tempi, Frey per esempio doveva cercare Toni non il difensore”



BELTRAN - La Fiorentina ha visto Batistuta, Rui Costa, Edmundo, Toni, Mutu, Pazzini, Gilardino, Vlahovic. A Firenze siamo abituati a giocatori importanti con tutto il rispetto per Beltran e Nzola. Non voglio fare un paragone con i nomi che ho citato però bisogna trovare un attaccante che possa essere un vero punto di riferimento. Nel mio calcio c’era sempre un attaccante che aiutava l’altro attaccante, per questo mi piace come gioca l’Inter di Inzaghi con Lautaro e Thuram. Io non sono nessuno però quando le cose non andavano i miei allenatori cercavano di cambiare qualcosa tatticamente”.