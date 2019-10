Sarà una bolgia al Celtic Park, quasi 1500 tifosi seguiranno la Lazio in Scozia: una trasferta affascinante, ma carica di tensione. La Uefa tiene sotto stretta osservazione i tifosi della Lazio, dopo i fatti accaduti contro il Rennes.



DIGOS OSSERVA ULTRA - In particolare, i 200-300 tifosi caldi della Lazio, quelli che abitualmente occupano la parte bassa della Curva Nord, come riporta il Corriere dello Sport saranno attenzionati dalla Digos. Intorno allo stadio la zona sarà calda: viene chiamata "Paradise", non deve trasformarsi in un girone infernale. Anche perché al seguito della Lazio ci saranno tante famiglie: tra i due club non ci sono precedenti, nessuna contrapposizione politica. Bisogna evitare inutili tensioni.