Il vice allenatore del Bologna Emilio De Leo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1 dopo la vittoria contro l'Atalanta: "E' una vittoria che conta tantissimo oltre per la classifica ma perché ha testimoniato l'unità di questo gruppo, veniamo da un periodo in cui i ragazzi non si erano mai tirati indietro, dopo una settimana intensa, abbiamo avuto un approccio convinto e battere una squadra così importante è una motivazione in più per tutti. Sono tutti abbracci collettivi, i ragazzi si sono posti sempre con responsabilità da quando abbiamo patito l'assenza del nostro allenatore, non siamo stati sempre bravi a raccogliere il risultato pieno ma vincere una partita mette sempre a posto tutto".