Bologna, 10 milioni al Velez per il giovane Castro

Daniele Longo

Come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il Bologna sta valutando concretamente di pagare la clausola da 10 milioni di euro al Velez per Santiago Castro. L’attaccante argentino classe 2004 è la scommessa del direttore sportivo Giovanni Sartori per il futuro.