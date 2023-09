Nella pausa delle nazionali il Bologna ha affrontato la Reggiana in amichevole: i rossoblù sono passati in vantaggio con un gol di De Silvestri a 18', poi il pareggio di Gondo e il vantaggio granata con Antiste; nel secondo tempo il definitivo 2-2 di Van Hooijdonk. Lavoro differenziato per Alexis Saelemaekers, Lukasz Skorupski e Giovanni Fabbian. Ecco la formazione del Bologna: Ravaglia, De Silvestri, Bonifazi, Calafiori (dal 18’ st. Beukema), Lykogiannis, Bynoe, Moro (dal 18’ st. Zirkzee), Rosetti, Orsolini, Van Hoooijdonk, Menegazzo.