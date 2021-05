Nella giornata di ieri è andato in scena un contatto tra il fratello-agente di Marko Arnautovic, Danijel, e il management di mercato del Bologna. Un colloquio positivo che avrebbe avvicinato l'attaccante austriaco al ritorno in Italia. Il giocatore ha già comunicato allo Shanghai SIPG di voler giocare in Europa, probabilmente anche in vista dell'Europeo. L'idea, come scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di ingaggiarlo con un contratto quadriennale che sfrutti anche il Decreto Crescita e magari la possibilità, dopo qualche anno in Italia, di provare l'esperienza in MLS con l'altro club di Saputo, ovvero il Montreal Impact.