Bologna ad Empoli con il favore dei bookie, ma senza Zirkzee la vittoria paga oltre il doppio[

Ora che la Roma si è avvicinata a soli tre punti, evitare passi falsi diventa ancor più cruciale nella corsa al quarto posto del Bologna. Senza Zirkzee l'anticipo di domani contro l'Empoli si prospetta molto insidioso, come confermano gli esperti, che vedono i rossoblù favoriti ma a più del doppio della posta giocata: 2,10 contro il 3,75 dei padroni di casa, che dopo due sconfitte intendono riprendere al più presto il ritmo esaltante imposto da Nicola al suo arrivo sulla panchina toscana; il pareggio, invece, è in lavagna a 3,10. I precedenti al Castellani sorridono ai toscani, vittoriosi negli ultimi quattro incontri. Dall'arrivo di Nicola, il 50% delle partite dell'Empoli (4 su 8) è terminato con il segno No Goal, ipotesi in leggero vantaggio per domani e offerta a 1,80 rispetto all'1,90 del Goal. Con Zirkzee ai box, Thiago Motta si affida a Riccardo Orsolini, in pole a 3 tra i possibili marcatori e seguito a 4 da Jens Odgaard; in mezzo, proposto a 3,50, M'Baye Niang, autore finora di tre reti in cinque presenze con la maglia dell'Empoli.