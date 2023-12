Ilnon stupisce solo in campo con la prima squadra diche continua a far bene, ma anche con i giovani perché sono sempre più i talenti del settore giovanile dei rossoblù che stanno trovando sempre più spazio fra Primavera, prima squadra e in prestito pur rimanendo sotto controllo del club. Oggi che è Natale, però, c'è da sottolineare e festeggiare il doppio un altro talento che sta emergendo bruciando incredibilmente in fretta le tappe:Nato il 25 dicembre 2007 ad Alzano Lombardo e cresciuto nelle valli sopra Bergamo, Massimo arriva a Bologna nel 2021 dopo un percorso di crescita che lo aveva portato all'Olginatese prima e all'AlbinoLeffe poi.ha consentito agli emiliani di accaparrarsi uno dei tre talenti Under 17 più forti fra i pali d'Italia (almeno per ora). Su di lui c'erano anche Atalanta, Inter e Milan, ma il progetto presentatogli dal club ha avuto la meglio e ora Massimo si sente bolognese al 100%.Ragazzo di altri tempi che preferisce parlare di calcio davanti a una birretta con gli amici alle serate in discoteca e che ovviamente adora la montagnaLa sua qualità più importante, nonostante l'anagrafica (essendo nato il 25 dicembre è quasi un 2008) è la capacità di dare sicurezza ai difensori, parlando tanto e facendosi sentire nei momenti decisivi.L'obiettivo è chiaro in testa, arrivare fra i pro e per farlo Massimo non perde occasione di studiare tutti i portieri di livello top al mondo. Se prendete la sua pagina instagramanche se forse il preferito per lo stile è proprio il tedesco delche ritiene il più forte nell'1 contro 1. Reattivissimo fra i pali, deve forse migliorare un po' nelle uscite alte, ma ha un'altra caratteristica che ci ricorda molto l'attuale portiere francese del: coi piedi è già incredibilmente bravo, al puntocon i lanci verticali ad innescare i compagni. Col Bologna è già stato promosso in Primavera e sta scalando le gerarchie. Con l'Italia Under 17 ha centrato non senza soffrire il pass per la fase Elite e sarà quello il prossimo grande obiettivo di questa giovane carriera.