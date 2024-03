Bologna: allarme Ferguson in vista dell'Inter. Come sta e il possibile sostituto

Thiago Motta rischia di dover rinunciare ad un pezzo da novanta per l’attesissima sfida di domani contro l’Inter, che segna per il suo Bologna un altro passaggio fondamentale verso la qualificazione alla prossima Champions League. Come riferisce Il Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese Lewis Ferguson non ha preso parte alla seduta di allenamento di ieri, complice una condizione fisica non ottimale. Sarà fondamentale osservare gli sviluppi della rifinitura di oggi per comprendere se il centrocampista scozzese sarà o meno del match programmato per le 18 di sabato 9 marzo.



I DUBBI DI MOTTA - Lewis Ferguson ha disputato 26 partite nel campionato di Serie A, nelle quali ha realizzato 6 reti e 4 assist (fonte Transfermarkt). Nel caso in cui non dovesse recuperare completamente dai suoi problemi fisici, per la sua sostituzione si apre un ballottaggio a tre tra Kacper Urbanski, Nikola Moro e Michel Aebischer. Insieme a questo dubbio, Motta dovrà sciogliere anche quello relativo alla scelta per completare il tridente offensivo: insieme ad Orsolini e Zirkzee, sarà testa a testa tra l’ex Milan Saelemaekers e lo svizzero Ndoye.