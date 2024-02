Bologna, allarme rientrato: le condizioni di Saelemaekers

Allarme rientrato in casa Bologna per quel che riguarda Alexis Saelemaekers. L'esterno belga nella giornata di ieri si era allenato da solo in palestra per colpa di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra, con la società che aveva spiegato come le sue condizioni sarebbero state valutate giorno dopo giorno.



BUONE NOTIZIE - Arrivano però buone notizie dall’allenamento odierno dei rossoblù. Il belga ex Milan però ha evidentemente superato senza problemi il fastidio muscolare, visto che già questa mattina si è riunito al gruppo a disposizione di Thiago Motta, in preparazione dello scontro diretto per la prossima Champions League contro l'Atalanta.



IL COMUNICATO - "La squadra continua la preparazione ad Atalanta-Bologna con una seduta tattica e una partitella. Alexis Saelemaekers si è allenato regolarmente con i compagni".