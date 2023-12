Buone notizie in casa Bologna. Reduce dall'importante vittoria di ieri contro la Roma, la squadra di Thiago Motta può ora sorridere per un altro motivo: è finalmente recuperato Riccardo Orsolini, che ha smaltito la lesione al bicipite femorale che lo sta tenendo fuori da novembre.



"A due giorni da Inter-Bologna, i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a metà campo. Riccardo Orsolini è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Jesper Karlsson".