Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si presenta in conferenza stampa con il dente avvelenato ma premia la forza di volontà della sia squadra: "Il Bologna ha fatto una buona prestazione, non era difficile farla meglio dell'ultima volta. Abbiamo giocato alla pari ma non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, abbiamo sbagliato qualche scelta giusta nell'ultimo passaggio ma la squadra ha dato tutto".



PRESTAZIONE- "Tutta la gara è stata equilibrata, negli ultimi 10' stavamo meglio di loro, Barrow era troppo emozionato e si vedeva, avrebbe potuto fare male come mi aspettavo".



ESPULSIONE GASPERINI- "Io non ho discusso con la panchina, ma ognuno deve fare le regole in casa sua, se ha problemi con me parla con me non è che mi sorpassa e si incazza con la panchina, mi manca di rispetto, non è giusto da parte sua. Quello che facevano i miei lo facevamo anche i suoi ma non deve permettersi di insultare la mia panchina".



NON E' CALCIO- "Tomiyasu si è stirato, giocando ogni tre giorni è normale che sono stanchi, anche quelli giovani non sono abituati, giocare gare così ravvicinate senza pubblico e con il caldo non è calcio. Ho mangiato mezzo chilo di moscerini, ma sono proteine e almeno ora non mangio i panini. Mancano tre partite e finirà anche questo, poi andiamo a riposarci e riprendere la prossima stagione, cerchiamo di finire questa con dignità".