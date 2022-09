Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha commentato il pareggio ottenuto contro lo Spezia: "Non sono felice nonostante la doppietta? E' normale, perché nella mia vita è importante vincere. Abbiamo pareggiato ancora e dobbiamo cambiare".



SU MIHAJLOVIC - "Mi ha detto che non ho giocato bene con la Salernitana e che sono importante per lui. Al di là del nostro rapporto, noi siamo una squadra e dobbiamo vincere per i nostri tifosi. Al mister gli ho detto che gli avrei fatto vedere oggi".



COSA MANCA - "Non lo so. C'è qualcosa che non va, ma non so cosa sia. L'importante è vincere, non i gol"